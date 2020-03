Virus, "Criticare il governo è da sciacalli". Attenti alla neolingua liberista

La verità è che abbiamo un governo giallofucsia eufemisticamente non all'altezza. Prima hanno aperto tutto, ora chiudono tutto. In nome del politicamente corretto, stanno distruggendo l'Italia. Da qui al 3 aprile, licenziamenti e persone e aziende che falliranno. Li avete visti portare la loro solidarietà arcobalenica sui barconi e nei ristoranti cinesi. Non li avete visti, ad oggi, portarla negli ospedali milanesi o sui posti di lavoro bergamaschi. Come bene ha detto Capuozzo, "non prima gli italiani. Ma, almeno, anche gli italiani". La verità, di cui pochi hanno l'onestà e il coraggio di dire, è che sta tacitamente passando un messaggio inquietante e tutto fuorché neutro: data la situazione emergenziale, non si può criticare il governo.

Farlo - si dice - è da sciacalli. L'espressione sciacallo andrebbe forse annoverata nel ricco e poliedrico vocabolario della neolingua liberista, che delegittima aprioricamente ogni possibile critica dell'ordine dominante: nella neolingua è sciacallo chiunque abbia il coraggio di essere radicale, senza esimersi dal mostrare la verità anche nelle situazioni più gravi. "Non è il momento di polemizzare". "Bisogna essere uniti ora". "Basta fare politiche sulle tragedie". Sono queste le frasi - così in auge - che dicono i colpevoli per non rispondere dei loro danni e far passare per cinici quanti invece vogliano che ciascuno risponda del proprio agire, anche e soprattutto in condizioni di emergenza come è quella in cui ci troviamo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).