Zona rossa a Natale. L'obiettivo? Distruggere l'economia locale e i ceti medi

Zona rossa a Natale. Non prendetevela però con il Vis-Conte dimezzato e con i pavidi guitti in livrea giallofucsia del suo governo. Come cagnolini scodinzolanti, essi solo obbediscono agli ordini superiori dei padroni no border del capitale. L'obiettivo è chiaro: la distruzione dell'economia locale e dei ceti medi, il trionfo della shut in economy, dell'e-commerce e del cibo spazzatura multinazionale del delivery e delle biciclette col cubo dietro. Io sto con chi lavora, io sto coi precari e coi ristoratori, contro il governo dei guitti giallofucsia, servo del capitale. Ricordate: il nostro Vangelo politico è la Costituzione e solo ad essa dobbiamo prestare ascolto. Norme che apertamente violino la Costituzione non meritano rispetto: di più, meritano opposizione e dissenso.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).