Figliuolo all'attacco delle Regioni: “Vaccinate i residenti non i turisti!”

Il commissario straordinario all’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, striglia ancora una volta le Regioni: “Vaccinate i residenti, non i turisti”. Un richiamo al rispetto delle linee guida e delle priorità del piano vaccinale che, proprio nelle Regioni a vocazione turistica che sperano di ripartire al più presto, è in ritardo. La ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, stamattina lo ha detto chiaramente: “Al momento non c’è possibilità di fare i vaccini in vacanza in tutta Italia”, puntualizzando: “Se le regioni, oltre a somministrare le dose ai più fragili, riusciranno a fare di più, noi non abbiamo preclusioni. Ma adesso va rispettato il piano. Non diamo vantaggi al virus e non facciamo confusione”.