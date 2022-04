Meteo, sole e caldo: alta pressione sull'Italia fino a... Previsioni

Meteo previsioni: sole e temperature in aumento fino al Weekend

Il meteo segna tempo bello sull'Italia. Con l’arrivo dell’alta pressione l’atmosfera è di nuovo stabile su tutte le regioni e anche al Nord tornerà a splendere il sole. Ci troviamo già a fine Aprile e il sole rimane ormai tramonta dopo le 19.30 su tutte le città italiane, dunque ha più ore a disposizione per scaldare l’atmosfera.

Nei prossimi giorni, grazie al maggior soleggiamento, le temperature sono previste infatti graduale aumento su gran parte del Paese, sia nei valori massimi, sia in quelli minimi. Nonostante ciò, al Nord si troveranno ancora leggermente sotto la media del periodo, un pochino sopra solamente al Sud. Ma veniamo ai dati previsti sull’Italia, almeno fino al weekend.

Meteo, anticiclone sull'Italia: fino a quando? Previsioni

Sulla Pianura Padana di giorno si potranno toccare punte di 23/24°C come a Pavia, Milano, Mantova, anche qualche grado in più sulle valli dell’Alto Adige, come a Bolzano, dove sono attesi 25/26°C. Stessa situazione sulle regioni centrali tirreniche, con Firenze e Roma che sfioreranno i 25°C, mentre farà meno caldo sui versanti adriatici che saranno interessati da venti più freschi provenienti dai Balcani. Temperature leggermente sopra la media al Sud dove i 25°C saranno più o meno diffusi in Sicilia, su buona parte della Puglia, sulle coste ioniche della Basilicata e sulla Campania settentrionale (in particolare sul casertano).

Questo ritorno al clima mite e al bel tempo quanto durerà? Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it informa che l’anticiclone avrà vita facile solamente fino al weekend: infatti, tra Sabato 30 e Domenica 1° Maggio l’Italia dovrà fare i conti con una duplice azione perturbata: aria più fresca e instabile di origine scandinava raggiungerà il Nord e, nel contempo, un vortice nordafricano inizierà ad influenzare il Sud. Altro discorso per i valori termici: infatti, nonostante un graduale peggioramento del tempo, le temperature non subiranno sostanziali variazioni, mantenendosi abbastanza miti su quasi tutta l’Italia.

(da ilmeteo.it)



Meteo previsioni Italia prossimi giorni

Mercoledì 27 aprile 2022. Al nord: possibili nebbie lungo il Po e in Emilia, ma cielo poco nuvoloso. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: soleggiato e mite.

Giovedì 28 aprile 2022. Al nord: cielo poco nuvoloso. Al centro: soleggiato ovunque. Al sud: ampio soleggiamento.

Venerdì 29 aprile 2022. Al nord: più nubi soltanto sulle Alpi. Al centro: nubi sparse in Sardegna. Al sud: in prevalenza soleggiato.

Meteo tendenza Italia prossimi giorni

Dal weekend tempo in lento peggioramento.

