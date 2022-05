Buon compleanno Valentino: 90 anni di successi

Il couturier italiano festeggia con stile il suo compleanno

Oggi, provate a immaginare la torta di compleanno dello stilista Valentino Garavani, con sopra 90 scintillanti candeline da spegnere: che emozione. Il couturier italiano ha scritto numerose pagine della storia della moda a suon di eleganza, esplosione di colori, alta sartoria e tanto glamour. Soprattutto, a sugellare tutto questo e tanto altro c'è il suo celebre "Rosso Valentino", un colore unico e inimitabile.

Ripercorriamo insieme alcuni passaggi della sua carriera. Fin da bambino era affascinato da paillettes, stoffe e colori. Così, i primi passi sono stati mossi dallo stilista, negli anni '60, presso il suo suntuoso atelier romano, a Piazza Mignanelli, a due passi da Trinità dei Monti crocevia della dolce vita. Le sue collezioni sanno essere minimaliste e sfarzose, cui richiami sono da ricercare dal glamour hollywoodiano.

Mentre, quel tocco di romanticismo parigino è dato dai suoi studi, conseguiti presso la prestigiosa prestigiosa École des Beaux-Arts e la Chambre Syndicale de la Couture. Successivamente, ha continuato la sua ricerca perfezionandosi con l'apprendistato da Jean Dessés e Guy Laroche.

Altro punto di forza della sua carriera, non solo stilistica, è il supporto del suo partner di vita Giancarlo Giammetti. Insieme, Valentino spicca il volo facendosi largo nel mondo della moda internazionale.



Personalità del mondo della politiaca, dello spettacolo, del cinema sono conquistati e ammaliati dalle sue creazioni. La first lady Jackie Kennedy, dopo la scomparsa del marito, ordinò ben sei abiti Valentino per il suo anno di lutto. Poi, qualche anno dopo scelse la Maison, per la creazione plissettata indossata in occasione delle nozze con Aristotele Onassis. La diva Elizabeth Taylor, le teste coronate Marie Chantal, la principessa ereditaria di Grecia e Lady D hanno vestito e amato profondamente gli abiti di Valentino.

Ancora, gli abiti da gran soirè sono onnipresenti su tutti i red carpet internazionali. L'attrice Giulia Roberts, nel 2001, ritira il suo Oscar indossando un abito vintage della collezione ispirato alla vecchia Hollywood del 1992. Mentre, Anne Hathaway, nel 2011, per gli Academy Awards, indossa uno dei suoi "Rosso Valentino" nel 2011. Nel 2008, lo stilista si ritira ufficialmente dai riflettori delle passerelle e l'ha fatto con una collezione Haute Couture indimenticabile.





