Covid, doppio contagio record: in venti giorni positiva a Omicron e Delta

Covid, caso di doppio contagio in Spagna

Un'operatrice sanitaria di 31 anni, vaccinata con booster contro il coronavirus Sars-CoV-2, ha contratto due volte il Covid-19 a distanza di soli 20 giorni l'una dall'altra. È successo in Spagna. La donna, asintomatica, ha contratto prima la variante Delta, accertata il 20 dicembre. Poi, il 10 gennaio, la variante Omicron: in questo caso ha manifestato sintomi come tosse e febbre.

Come riportato dalla società europea di malattie infettive e microbiologia clinica, si tratta del caso di doppia infezione più ravvicinata mai documentato finora. Il caso evidenzia la possibilità di reinfezione anche dopo aver avuto una prima volta il Covid e nonostante un ciclo vaccinale completo contro il Covid-19 più il booster. Dato che suggerisce che Omicron sarebbe in grado di evadere l'immunità da vaccino e da precedente infezione.

Leggi anche: