"Senza docce e con l'ora d'aria come in carcere". Lockdown spietato a Shanghai

Covid, lockdown Shanghai, "abbattono gli animali dei padroni positivi"

L'emergenza Coronavirus continua. La Cina sta rivivendo l'incubo dell'inizio della pandemia, in particolare Shanghai è in una situazione drammatica. La megalopoli di 26 milioni di abitanti è stata colpita in queste settimane dal peggior focolaio di Covid in Cina dal 2020 (oltre 25mila casi al giorno), l’amministrazione sta usando la mano pesante: lockdown durissimo, non si esce (tranne in poche zone) nemmeno per comprare cibo e medicinali, ai quali in questa crisi dovrebbe provvedere il partito. Alessandro Pavanello - si legge sul Corriere della Sera - è rinchiuso da cinque giorni in un padiglione espositivo di Shanghai con migliaia di persone. Lo ha portato lì una squadra di uomini bardati con tute bianche, andati a prenderlo a casa perché il suo tampone antigenico era risultato positivo durante lo screening di massa organizzato dall’amministrazione locale a fine marzo.

"Questo era un capannone per le fiere — dice Alessandro al Corriere —, nei cubicoli con le pareti alte un metro dove prima si vendevano i prodotti hanno organizzato delle mini camere da letto. In ognuna ci dormono 4 persone. O almeno ci provano: le luci bianche artificiali non vengono mai completamente spente. La situazione è abbastanza scandalosa: non ci sono le docce, tutti tossiscono e sputano, i vicini di letto guardano video a tutto volume alle 3 e mezza del mattino. Si può uscire un'ora sola in cortile. Ma potrebbe andare peggio: la mia ragazza è in un altro centro di isolamento dove i bagni sono in comune tra uomini e donne". Eppure "le proteste sono state molto limitate". Nonostante un trattamento non umano riservato a persone e animali: "Ho visto i video del personale sanitario che abbatteva gli animali domestici lasciati soli dai padroni positivi: mi hanno turbato".

