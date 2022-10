Chi è Gena Steward, la nonna più sexy del mondo e i suoi segreti di bellezza

Chi è Gena Steward, la nonna più sexy del mondo svela quali sono i suoi segreti di bellezza

Gina Steward è una 52enne mamma di quattro figli, è divenuta nonna da qualche mese e questo le ha dato modo di conquistarsi il titolo di "nonna più sexy del mondo". Non solo, la modella ha rivelato il suo segreto per mantenere curve mozzafiato e un aspetto che tante donne le invidiano.

Chi è Gina Steward la nonna più sexy del pianeta?

Gina Steward è stata incoronata nel 2019 tra le 100 donne più belle e sensuali per la rivista (versione australiana) di Maxim. Ora, essere anche la nonna più sexy del pianeta l'ha stupita, tanto da dire al Daily Mail Australia: "Non posso credere di essere in questa lista con persone davvero famose. Sono onorata e scioccata. Continuerò ad essere me stessa e a veicolare messaggi positivi".

Qual'è il segreto di bellezza di Gina Steward, la nonna più sexy del mondo?

Gina Steward sfoggia un corpo tonico, spesso strizzato in bikini che lasciano poco all'immaginazione. Così, direttamente dalla sua pagina Instagram, svela ai suoi follower quali sono gli alimenti da scegliere per seguire una dieta biologica e sana.

Inoltre, Gina Steward ha affermato di mangiare un avocado ogni giorno e che questo può aiutare a mantenere una pelle giovanile come la sua. Ha aggiunto che il frutto può anche aiutare a prevenire condizioni della pelle come l'acne, oltre a promuovere una pelle dall'aspetto più chiaro.