Compleanni oggi: i compleanni VIP del 1 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 1 giugno 2022

Oggi 1 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Heidi Klum

Nata a Bergisch Gladbach l'1 giugno 1973, oggi compie, 49 anni

Hedi Klum è una supermodella, stilista e conduttrice televisiva tedesca/americana. Conosciuta come Angelo di Victoria's Secret, in passato ha avuto una relazione con Flavio Briatore ed è stata sposata con il cantante Seal.

Morgan Freeman

Dodi Battaglia

Nato a Bologna l'1 giugno 1951, oggi compie 71 anni

Dodi Battaglia è un chitarrista e voce dei Pooh fino al 2016, cantautore e compositore. La compagna Paola Toeschi è scomparsa il 6 settembre 2021 a 51 anni dopo una lunga malattia.

Tom Holland

Nato a Londra l'1 giugno 1996, oggi compie 26 anni

Tom Holland è un attore britannico. Dopo aver interpretato il ruolo di Lucas nel film The Impossible del 2012, è diventato noto al grande pubblico dal 2016 per il suo ruolo di Spider-Man nella serie Marvel. Nel 2017 ha ricevuto il Premio BAFTA alla miglior stella emergente e ha vinto il Saturn Award per il miglior attore emergente per il film Captain America: Civil War.

Orietta Berti

Nata a Cavriago l'1 giugno 1943, oggi compie 79 anni

Orietta Berti, pseudonimo di Orietta Galimberti, è una cantante, attice e personaggio televisivo. In carriera ha vinto cinque dischi d'oro, sette di platino e due d'argento. Recentemente ha collaborato con Fedez e Achille Lauro.

Gianmarco Tamberi

Nato a Civitanova Marche l'1 giugno 1992, oggi compie 30 anni

Gianmarco Tamberi è un altista campione olimpico a Tokyo 2022, modiale indoor a Portland 2016 ed europeo ad Amsterdam 2016. E' l'attuale detentore del record italiano indoor e outdoor.

