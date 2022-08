Compleanni oggi: i compleanni VIP del 17 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 17 agosto 2022

Oggi 17 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Sean Penn

Nato a Santa Monica il 17 agosto 1960, oggi compie 62 anni

Sean Justin Penn è un attore, regista e produttore cinematografico statunitense. Cinque volte candidato al premio Oscar, ne ha vinti due come miglior attore protagonista in Mystic River e Milk. Nel 2015 ha intervistato El Chapo poco prima della sua cattura.

Robert De Niro

Nato a New York il 17 agosto 1943, oggi compie 79 anni

Robert Anthony De Niro Jr. è un attore, regista e produttore cinematografico statunitense con cittandinanza italiana. Candidato per otto volte al premio Oscar, ne ha vinti due come miglior attore protagonista in Toro scatenato e come miglior attore non protagonista ne Il padrino - Parte II. Nel 2003 gli è stato assegnato un Life Achievement Award dell'American Film Institute e nel 2020 lo Screen Actor Guild Award alla carriera. Ha contribuito alla nascita del TriBeCa Film Center.

Mogol

Nato a Milano il 17 agoso 1936, oggi compie 86 anni

Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti Mogol è un paroliere, produttore discografico e scrittore. Noto soprattutto per il suo sodalizio con Lucio Battisti, è tra i più noti autori di musica leggera. Nel settembre 2018 viene eletto all'unanimità Presidente del Consiglio di gestione della SIAE.