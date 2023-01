Compleanni oggi: i compleanni VIP del 17 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 17 gennaio 2023

Oggi 17 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Costanza Caracciolo

Nata a Lentini il 17 gennaio 1990, oggi compie 33 anni

Anna Costanza Caracciolo è una showgirl, modella, conduttrice televisiva e stilista. Nel 2008 vince il programma Veline di Striscia la Notizia insieme a Federica Nargi e partecipa al programma per quattro edizioni. Nel 2012 partecipa a Pechino Express. Dal 2014 al 2015 è ospiti fisso di Tiki Taka e nel 2015 partecipa a Si può fare!. E' sposata con Christian Vieri.

Jim Carrey

Nato a Newmarket il 17 gennaio 1962, oggi compie 61 anni

James Eugene Carrey, detto Jim, è un attore, comico, produttore cinematografico e imitatore canadese naturalizzato statunitense. Ha ottenuto la celebrità con i ruoli nei due film di Ace Ventura (1994-1995), The ask - Da zero a mito (1994), Scemo & più scemo (1995), Il Grinch (2000), Una settimana da Dio (2003), Il rompiscatole (1996), Batman Forever (1995) e The Truman Show (1998), Se mi lasci ti cancello (2004), Number 23 (2007).

Michelle Obama

Nata a Chicago il 17 gennaio 1964, oggi compie 59 anni

Michelle LaVaughn Robinson, coniugata Obama. è un'avvocata ed ex first lady statunitense, moglie dell'ex presidente Barack Obama. E' stata la prima afroamericana a ricoprire il ruolo di first lady e in tale veste la prima a partecipare a una sitcom.

Micaela Ramazzotti

Nata a Roma il 17 gennaio 1979, oggi compie 44 anni

Micaela Ramazzotti è un'attrice diventata famosa per i ruoli in Zora la vampira, Tutta la vita davanti, Posti in piedi in paradiso, Anni felici, Il nome del figlio, Gli anni più belli e per la serie TV Un matrimonio. Ha vinto un David di Donatello come migliore attrice protagonista con La prima cosa bella. Nel 2019 è tornata insieme a Paolo Virzì, da cui si era separata l'anno precedente.