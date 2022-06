Compleanni oggi: i compleanni VIP del 2 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 2 giugno 2022

Oggi 2 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Walter Nudo

Nato a Montreal il 2 giugno 1970, oggi compie 52 anni

Walter Nudo è un attore, ex pugile e karateka e pilota automobilistico italiano con cittadinanza canadese. Nel 1998 debutta nella serie Beautiful, a cui seguono produzioni italiane come Un posto al sole, Incantesimo e Carabinieri. Nel 2003 vince il reality l'Isola dei Famosi e nel 2018 la terza edizione del Grande Fratello VIP. Dal 2009 è sposato con la stilista francese Céline Mambour.

Bruno Longhi

Nato a Casorate Primo il 2 giugno 1947, oggi compie 75 anni

Bruno Longhi è un giornalista, musicista e telecronista sportivo. Dagli Anni 90 collabora con Mediaset per cui segue la nazionale e le coppe internazionali. È stato ospite fisso del programma Controcampo in onda prima su Italia 1 e poi su Rete 4. Conduce la rubrica Buon calcio a tutti su Radio 105. Come musicista è apparso nella registrazione del brano Gente per bene e gente per male di Lucio Battisti.

Giulia Michelini

Nata a Roma il 2 giugno 1985, oggi compie 37 anni

Giulia Michelini è un'attrice che viene ricordata per i suoi ruoli al cinema in Ricordati di me e Cado delle nubi e in TV per quello della sorella di Giulia Corsi (Claudia Pandolfi) in Distretto di Polizia 3-5 ma soprattuto per il personaggio di Rosy Abate nella serie Squadra antimafia - Palermo oggi e nello spin-off Rosy Abate - La serie.

Zachary Quinto

Nato a Pittsburgh il 2 giugno 1977, oggi compie 45 anni

Zachary Quinto è un attore statunitense celebre per il ruolo di Sylar in Heroes (2006-2010) e del dottor Oliver Thredson in American Horror Story: Asylum (2012). E' stato inoltre giovane Spock nei film Star Trek (2009), Into Darkness - Star Trek (2013) e Star Trek Beyond (2016).

