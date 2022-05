Compleanni oggi: i compleanni VIP del 28 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 28 maggio 2022

Oggi 28 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Omar Pedrini

Nato a Brescia il 28 maggio 1967, oggi compie 55 anni

Omar Edoardo Pedrini è un musicista, cantautore ed ex leader dei Timoria. Nel 1996 ha iniziato la carriera da solista. Ha avuto una relazione con Elenoire Casalegno.

Elenoire Casalagno

Nata a Savona il 28 maggio 1976, oggi compie 46 anni

Elenoire Casalegno è una conduttrice televisiva, attrice ed ex modella. Diventata celebre al grande pubblico per una brevissima relazione con Vittorio Sgarbi, in breve tempo conduce programmi di successo come Jammin, Festivalbar, Pressing e Scherzi a parte. Ha una figlia, Swami, avuta con Dj Ringo. Dal marzo 2022 conduce Battiti Live presenta: MSC Crociere - Il viaggio della musica con Nicolò De Devitiis su Italia 1.

Rudolph Giuliani

Nato a New York il 28 maggio 1944, oggi compie 78 anni

Rudolph Giuliani, detto Rudy, è un politico, imprenditore e avvocato statunitense. Come procuratore si è distinto per la lotta alla mafia americana. E' stato sindaco di New York dal primo gennaio 1994 al 31 dicembre 2001. Viene ricordato per la politica della "tolleranza zero" contro il crimine. Sostenitore di Donald Trump, oggi è uno dei suoi avvocati personali dopo esserne stato il Consigliere per la sicurezza informatica durante la sua presidenza.

Kylie Minogue

Nata a Melbourne il 28 maggio 1968, oggi compie 54 anni

Kylie Minogue è una cantante e attrice australiana. Il suo singolo più di successo, Can't Get You Out of My Head del 2001, ha venduto 12 milioni di copie nel mondo. Il suo album Disco del 2020 è l'ottavo a raggiungere direttamente il primo posto in classifica del Regno Unito e rendendo la Minouge l'unica a piazzare almeno un disco al numero uno in Inghilterra in cinque decenni. Ha vinto premi ai World Music Award, ai Grammy Award e ai BRIT Award.

Giuseppe Sala

Nato a Milano il 28 maggio 1958, oggi compie 64 anni

Giuseppe Sala è un politico, dirigente d'azienda e dirigente pubblico. E' sindaco di Milano e della città metropolitana dal 21 giugno 2016 e commissario unico di Expo 2015 oltre che amministratore delegato di Expo 2015 Spa. In passato ha ricoperto il ruolo di ad di Pirelli Tyre e CFO di TIM.

Matteo Maffucci

Nato a Roma il 28 maggio 1978, oggi compie 44 anni

Matteo Maffucci è un cantante e membro del duo Zero Assoluto. Nel 2014 partecipa come coach e giudice a al talent di Sky RDS Academy. È uno dei fondatori di One Shot Agency e di 4.4.

