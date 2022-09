Compleanni oggi: i compleanni VIP del 28 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 28 settembre 2022

Oggi 28 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Lory del Santo

Nata a Povegliano Veronese il 28 settembre 1958, oggi compie 64 anni

Loredana Del Santo, detta Lory, è un personaggio televisivo, attrice, regista, fotografa, ex modella e showgirl. Esordisce come valletta al Fesivalbar nel 1975 ma ottiene la popolarità con il ruolo di "bigliettaia" a Drive In negli Anni 80. Nel 2005 vince L'Isola dei Famosi, nel 2009 partecipa a La Fattoria e poi a Pechino Express (2016) e Grande Fratello VIP (2018). E' stata l'amante di Eric Clapton.

Brigitte Bardot

Nata a Parigi il 28 settembre 1934, oggi compie 88 anni

Brigitte Anne Marie Bardot è un'attrice, ex modella, cantante e attivista francese. Esordisce come danzatrice classica, per diventare poi modella e infine attrice. Esodisce al cinema nel 1952 con Le Trou normand. Tra le sue pellicole più famose abbiamo Piace a troppi, Il disprezzo, Viva Maria! e Manina, ragazza senza veli. Nel 1973 lascia il mondo dello spettacolo per dedicarsi all'attivismo per i diritti degli animali.

Aldo Baglio

Nato a Palermo il 28 settembre 1958, oggi compie 64 anni

Aldo Baglio, all'anagrafe Cataldo Baglio è un comico, attore e regista noto per essere un componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel 2019 è protagonista di Scappo a casa senza i colleghi di sempre. E' sposato con l'attrice Silavana Fallisi con cui ha spesso collaborato.

Brunori Sas

Nato a Cosenza il 28 settembre 1977, oggi compie 45 anni

Brunori Sas, pseudonimo di Dario Brunori, è un cantautore, polistrumentista e produttore discografico. Esordisce nel 2003 con il collettivo Minuta. Nel 2009 pubblica il suo primo album Vol. 1. Tra i suoi brani più famosi figurano La verità, Kurt Kobain, Canzone contro la paura e Guardia '82. Nel 2022 pubblica l'Ep Cheap!.