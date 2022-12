Compleanni oggi: i compleanni VIP del 3 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 3 dicembre 2022

Oggi 3 dicembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Michela Quattrociocche

Nata a Roma il 3 dicembre 1988, oggi compie 34 anni

Michela Quattrociocche è un'attrice diventata celebre nel 2007 prima con Scusa ma ti chiamo amore e poi nel 2010 con Scusa ma ti voglio sposare. Ha poi partecipato a diversi cinepanettoni. E' stata sposata con Alberto Aquilani dal 2012 al 2020.

Pier Ferdinando Casini

Nato a Bologna il 3 dicembre 1955, oggi compie 67 anni

Pier Ferdinando Casini è un politico italiano. Inizia la carriera politica nella DC e nel 1994 è tra i fondatori del Centro Cristiano Dmoecratico. E' stato presidente della Camera dei deputati dal 2001 al 2006. Nel 2017 ha fondato il movimento Centristi per l'Europa. Nel 2022 è il palamentare italiano con l'esperienza più lunga a Montecitorio.

Juliane Moore

Nata a Fort Bragg il 3 dicembre 1960, oggi compie 62 anni

Julianne Moore, nata Julie Anne Moore Smith, è un'attrice e scrittrice statunitense con cittadinanza britannica. Debutta al cinema nel 1990 con I delitti del gatto nero e ottiene il successo internazionale con Nine Months - Imprevisti d'amore (1995) e Il mondo perduto - Jurassic Park (1997). Atri suoi film famosi sono Boogie Nights - L'altra Hollywood (1997), Fine di una storia (1999), Lontano dal paradiso e The Hours (2003). Nel 2015 vince il premio Oscar come miglior attrice protagonista in Alice Howland in Still Alice (2014). E' stata la seconda attrice donna ad essere premiata in tutti e tre i principali festival cinematografici europei.

Ozzy Ousborne

Nato a Birmingham il 3 dicembre 1948, oggi compie 74 anni

Ozzy Osbourne, pseudonimo di John Michael Osbourne, è un cantautore e compositore britannico, divenuto famoso prima per essere il frontman dei Black Sabbath (scioltisi ufficilamente nel 2017) e poi per la sua carriera da solista.