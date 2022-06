Compleanni oggi: i compleanni VIP del 7 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 7 giugno 2022

Oggi 7 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Enrico Montesano

Nato a Roma il 7 giugno 1945, oggi compie 77 anni

Enrico Montesano è un attore e conduttore televisivo. Esordisce in teatro con Humor Nero e poi al cinema con Io non protesto, io amo. Il successo in TV arriva prima con Quantunque io ma soprattutto per Fantastico affiancato da Anna Oxa. E' stato anche consigliere comunale a Roma ed europarlamentare con il Pds.

Giulio Golia

Nato a Napoli il 7 giugno 1970, oggi compie 52 anni

Giulio Golia è un conduttore televisivo. Debutta sul piccolo schermo come concorrente a La sai l'ultima? e poi collabora con Paolo Bonolis a Tira & Molla e Chi ha incastrato Peter Pan?. Nel 1998 entra nella redazione de Le Iene di cui diviene uno dei volti simbolo. E' stato criticato per aver sostenuto il metodo Stamina.

Anna Kournikova

Nata a Mosca il 7 giugno 1981, oggi compie 41 anni

Anna Kournikova è un'ex tennista russa con cittadinanza statunitense. Non ha mai vinto un titolo nel singolare ma ha raggunto la semifinale di Wimbledon nel 1997 a soli 16 anni. Nel doppio ha invece vinto 16 titoli WBA. Dopo il ritiro nel 2003 a causa dei tanti infortuni ha seguito la carriera di modella. Dal 2001 ha una relazione con il cantante Enrique Iglesias. La coppia ha 3 figli.

Pippo Baudo

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, oggi compie 86 anni

Pippo Baudo, pseudonimo di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, è un conduttore televisivo e radiofonico oltre che paroliere. E' considerato uno dei volti più rappresentativi della RAI fin dagli anni 70. In carriera a condotto programmi di successo come Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Novecento e il Festival di Sanremo per tredici volte tra il 1968 e il 2008. E' stato sposato con Katia Ricciarelli da cui ha poi divorziato nel 2007.

Giuseppe Brindisi

Nato a Modugno il 7 giugno 1962, oggi compie 60 anni

Giuseppe Brindisi è un giornalista, conduttore televisivo e radiofonico. Esordisce in TV nel 1990 come corrispondente dalla Puglia di Pressing. Nel 1993 passa a Studio Apero e nel 2001 al TG5. Nel 2013 diventa prima conduttore per l'edizione serale e poi caporedattore del TG4. Sempre su Rete4 dall'aprile 2021 conduce il programma di attualità Zona Bianca.

Emily Ratajkowski

Nata a Londra il 7 giugno 1991, oggi compie 31 anni

Emily Ratajkowski è una supermodella e attrice americana. La fama arriva nel 2013 per aver partecipato in topless al video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke. Da qui inizia la carriera di modella per grandi brand come Marc Jacobs, Miu Miu, Dolce & Gabbana e Versace. Debutta al cinema con L'amore bugiardo - Gone girl.

