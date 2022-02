Divorzio Totti-Blasi? La perplessità degli amici: "Andava tutto bene..."

Il "Pupone" e Ilary si stanno davvero lasciando?

Ma davvero tra Francesco Totti e Ilary Blasi è tutto finito? Non secondo alcuni amici della coppia, consultati da affaritaliani.it, i quali sono rimasti davvero sorpresi dalla discussione che sta dominando i media. Non solo non risultano nuove relazioni già in corso, ma anche il rapporto tra i due sembrava sereno fino agli ultimi giorni, seppure con qualche precisazione: “Può darsi che stiano attraversando una fase difficile del loro matrimonio, che ci sia qualcosa che devono risolvere parlandosi faccia a faccia, ma da qui a mandare alle ortiche una storia di quasi vent’anni, con dei figli, ce ne corre”.

Una persona molto vicina a Ilary sorride delle illazioni riguardanti la vacanza con Luca Tommasini, notissimo coreografo che nel recente passato ha denunciato alcune offese omofobe subite: “Al di là di questo, Luca e Ilary sono amici da tantissimo tempo e hanno anche lavorato insieme, ma niente di più”. Persino la presunta arrabbiatura del campione del mondo 2006 per il bacio scambiato dalla moglie con Michelle Hunziker durante la trasmissione “Michelle Impossible” non pare una spiegazione credibile: “Non scherziamo, quello è solamente spettacolo e chi vive da sempre sotto i riflettori lo sa benissimo. Non può essere un problema”.

Insomma, la llaison tra Francesco e Ilary, con la tanto sbandierata crisi che sta facendo parlare tutta Italia, si ammanta di mistero. Tanto rumore per nulla? Vedremo, intanto la vicenda sta appassionando come se si trattasse della Royal Family. E, in fondo, a Roma la coppia Totti-Blasi è stata spesso vista in questo modo, anche se ormai sono cinque anni che “Er Pupone” ha appeso al chiodo la maglia giallorossa numero 10.

Leggi anche:

Ilary risponde alle voci sul divorzio

Totti, la nuova fiamma si chiama Noemi Bocchi: si avvicina l'addio a Ilary

Luca Tommassini-Ilary Blasi: chi è il ballerino in vacanza con la sig.ra Totti

Ilary Blasi-Totti: aria di crisi, lite furiosa al lago di Castel Gandolfo

Francesco Totti cicerone d'eccezione per Tom Holland a Roma