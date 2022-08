Ilary Blasi-Francesco Totti, cambio look e ritorno all'Università. Rumors

Ilary Blasi-Francesco Totti, dopo la separazione si cambia vita – RUMORS

Da "Regina di Roma" a "Regina del gossip": Ilary Blasi, dopo l'annuncio della separazione con Francesco Totti, non ha più smesso di far parlare di sé. E mentre l'ex capitano della Roma si gode le ferie nella villa a Sabaudia a pochi chilometri da Noemi Bocchi, la nuova fiamma del Pupone, insieme ai due figli, la conduttrice Mediaset si gode le montagne del Trentino Alto Adige e rivela agli amici un desiderio lasciato in fondo al cassetto: tornare sui banchi universitari e portare a termine il corso di Scienze della Comunicazione iniziato anni fa.

Ilary Blasi-Francesco Totti e il ritorno all'università

I rumors su un possibile ritorno di Ilary Blasi in versione studentessa arriva direttamente dalla rivista Diva e Donna, dove si legge che il volto Mediaset sarebbe pronta a ricominciare gli studi universitari. Si trattarebbe di una parentesi che porterebbe la conduttrice lontano dagli studi di Segrate, almeno per un anno. Quell'anno “sabbattico” post separazione da Francesco Totti che già da giorni caldeggia come possibile ipotesi tra i giornali di gossip.

Ilary Blasi-Francesco Totti e il cambio look di lei

Ma non solo l'unviersità. Ilary Blasi, che si sta godendo i giorni del Ferragosto tra le Dolomiti, avrebbe rivelato a un gruppo di amici un secondo desiderio: cambiare radicalmente look per evitare paragoni con la nuova fiamma dell'ex marito Francesco Totti, ovvero la tanto chiacchierata Noemi Bocchi.