Profezia Nostradamus, TERZA GUERRA MONDIALE NUCLEARE NEL 2023. PESTE E SANGUE

Profezia Nostradamus sulla terza guerra mondiale. Russia-Ucraina e incubo nucleare

La guerra Ucraina-Russia non dà accenno di fermarsi. Nelle ultime ore, secondo fonti dell'amministrazione Usa, Blinken, avrebbe avvertito gli alleati europei che il conflitto potrebbe prolungarsi per tutto il 2022. "Ha discusso con i partner europei della preoccupazione degli Stati Uniti che il conflitto potrebbe prolungarsi, ma tutto il suo impegno in questo momento è concentrato sul modo per fermarlo il più rapidamente possibile", riporta la Cnn. La speranza è sempre quella: che trionfi la pace. L'incubo è che la guerra si estenda. L'incubo è la terza guerra mondiale. L'incubo è la guerra nucleare. Per coloro che credono alle profezie (che, ovviamente, non hanno nulla di scientifico), le nuove rilettura delle quartine di Nostradamus (già ne erano uscite alcune: come queste), astrologo e veggente francese vissuto nel Cinquecento, parlando di una possibile guerra mondiale nel 2023.

Russia Ucraina, profezia di Nostradamus sulla terza guerra mondiale nel 2023. "Sette mesi di distruzione e morte"

Nostradamus (Michel de Notre Dame) avrebbe predetto una guerra catastrofica nel 2023: con "gente morta di malvagità", sette mesi con "fame, fuoco, sangue, peste e una doppia dose di tutti i disastri", scrive Io Donna secondo cui intanto nel 2022 sono profetizzate "una serie di altre catastrofi terribili. Tra queste piacevoli new entry ci sarebbero una massiccia caduta di asteroidi, una pesantissima inflazione e – udite udite – anche le macchine ci si rivolteranno contro". Previsioni contenute nel manuale di Nostradamus, Profezie, volume del 1555 con 947 quartine sul futuro dell'umanità. Il profeta francese parla anche di "fuoco celeste sull’edificio reale e qui c'è chi ha collegato questa visione agli ordigni nucleari e dunque allo spettro della terza guerra mondiale.

