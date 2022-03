Terza guerra mondiale "scoppierà il 13 maggio": profezia del veggente texano. L'uomo che predisse..

Terza guerra mondiale "il 13 maggio": profezia del veggente texano

Lo spettro della terza guerra mondiale nucleare resta vivo nelle menti di miliardi di persone, anche se la ovviamente la speranza è che la pace trionfi, che la crisi Russia Ucraina venga risolta e che Vladimir Putin faccia un passo indietro. Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato alcune profezie (qualcuno ci crede, altri sono curiosi, i più sono scettici visto che non c'è alcune prova scientifica legata ad esse). In queste ore sulla rete si parla del veggente texano Horacio Villegas. Forse non è famoso come Nostradamus o Baba Vanga (soprannominata per l'appunto la Nostradamus dei Balcani), ma di lui si è parlato molto negli Stati Uniti in passato: nel 2015 ad esempio disse che Donald Trump sarebbe diventato presidente Usa, cosa poi avvenuta due anni dopo. E ora ha fatto una profezia inquietante sulla terza guerra mondiale che scoppierà, a suo dire, il 13 maggio 2022. Andiamo a vedere il suo "messaggio".

Russia Ucraina, terza guerra mondiale il giorno della Madonna di Fatima: profezia del veggente Horacio Villegas

“Ho visto sfere di fuoco che cadono dal cielo colpendo la Terra. Credo che possano essere interpretati come i missili nucleari che distruggeranno il nostro pianeta", le parole del veggente texano che fissa l'inizio del conflitto per il 13 maggio, giorno che coincide con l’apparizione della Madonna di Fatima: “La gente deve preparasi a quello che sta per accadere. Sicuramente in un periodo di tempo che va dal 13 maggio al 13 ottobre scoppierà una guerra che porterà devastazione e morte”. Insomma, la profezia di Horacio Villegas fa paura ed evoca la terza guerra mondiale, l'Apocalisse nucleare. Ma, come detto, nel concreto le speranze che alla fine si arrivi a una pace che salvi il mondo da pericoli drammatici restano tante.

