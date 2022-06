Ultime notizie di gossip 21 giugno 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 21 giugno 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 21 giugno 2022 troviamo il tragico racconto di Gerry Scotty nel podcast di Fedez. Il conduttore ha ricordato la morte della madre. Uno dei figli di Elon Musk ha invece deciso di chiudere ogni rapporto con il padre cambiando non solo il cognome ma anche genere sessuale. Chiara Ferragni affiancherà Amadeus sul palco di Sanremo 2023 mentre pare che Shakira per superare il matrimonio finito con Piquè abbia messo nel mirino Damiano dei Maneskin. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 21 giugno 2022:

Gerry Scotti racconta la morte della madre in una intervista a Fedez: "Ho firmato autografi all'obitorio"

Il figlio di Elon Musk, Xavier, ha deciso di cambiare genere e cognome: "Non desidero essere imparentato con il mio padre biologico in alcun modo o forma"

Shakira avrebbe già dimenticato la rottura con Piquè. Nel mirino della cantante di sarebbe Damiano David dei Maneskin (già fidanzato con Giorgia Soleri)

Chiara Ferragni sarà co-conduttrice con Amadeus al Festival di Sanremo 2023.

Rebecca Arnone rappresenterà l'Italia a Miss Mondo e confessa: "Fisicamente mi piace Cristiano Ronaldo, perché è moro ed io ho un debole per i mori"

Caterina Balivo salute l'arrivo dell'estate con un bikini da capogiro e prepara il ritorno in TV con "Chi vuole sposare mia mamma"