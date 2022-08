Ultime notizie di gossip 1 agosto 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 1 agosto 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 1 agosto 2022 troviamo Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 1 agosto 2022:

Simpatico siparietto con protagonista Jennifer Lopez. I dipendenti del ristorante in cui stava cenando a Capri le hanno dedicato la canzone "That's amore"....GUARDA IL VIDEO DELLE VACANZE DI JENNIFER LOPEZ IN ITALIA

Scoppia lo scandalo nel Regno Unito. Il principe Carlo avrebbe accettato una donazione da 1 milione di sterline dalla famiglia di Bin Laden. L'erede dal trono sarebbe stato a cena con il fratello del leader di Al-Qaeda...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ULTIMO SCANDALO NELLA ROYAL FAMILY

Dayane Mello infiamma i social con uno scatto senza veli. Indossa solo un cappello di paglia...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI DAYANE MELLO

Svolta hot per Chiara Ferragni. La regina degli influencer oggi si mostra tra sideboob e jeans che lasciano ben poco all'immaginazione...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI CHIARA FERRAGNI

Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta, le veline dei record e volti di Paperissima Sprint, si raccontano tra presente e futuro in una intervista doppia in esclusiva per Affaritaliani.it...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU MIKAELA E SHAILA

Piccolo incidente per Victoria De Angelis dei Maneskin. La bassista della band romana ha pubblicato su Instagram una foto in topless in vacanza ma il problema è il lato B evidentemente scottato dal sole...GUARDA LE FOTO DI VICTORIA DE ANGELIS

Sara Croce torna in TV ma senza rivelare dettagli sulla sua prossima esperienza sul piccolo schermo (anche se in realtà un indizio c'è)...SCOPRI LE ULTIME NOTIZIE SUL RITORNO IN TV DI SARA CROCE

Shakira è davvero nei guai. Come se non bastasse la rottura con Piqué, la procura di Barcellona ha chiesto 8 anni di carcere per la cantante...SCOPRI LE ULTIME NEWS SUI GUAI GIUDIZIARI DI SHAKIRA