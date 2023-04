Ultime notizie di gossip 28 aprile 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 28 aprile 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 28 aprile 2023 troviamo le curve pericolese di Valentina Bissoli, Raffaella Fico e Sofy Zhuk oltre al possibile ritorno di Morgan come giudice di X Factor. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 28 aprile 2023:

Valentina Bissoli su Camila Giorgi: "E' tra le atlete più sexy, potrebbe fare la modella"....GUARDA LE FOTO DA URLO DI BISSOLI E GIORGI

Elena Santarelli, mamma devota contro le professoresse: "Pensate a voi"...LEGGI LA NEWS SULLA POLEMICA DELLA SANTARELLI

Raffaella Fico festeggia lo scudetto del Napoli in topless...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DELLA FICO

Morgan conferma le trattative con Sky per il suo ritorno come giudice di X Factor: "Lo faccio solo per soldi":..LEGGI LE ULTIME NEWS SU X FACTOR 2023

Federica Masolin si conferma il volto più gradito della F1 in tacchi e minigonna...GUARDA LE FOTO DA CAPOGIRO DELLA MASOLIN

Sofya Zhuk, l'ex stellina del tennis diventa una star su OnlyFans...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI SOFYA

Enrico Papi potrebbe lasciare il ruolo di commentatore a L'Isola dei Famosi. C'è già il sostituto...LEGGI LE ULTIME NEWS DALL'ISOLA

Ecco la prima foto da nonni di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti con in braccio il piccolo Cesare...GUARDA IL BATTESIMO SOCIAL DEL FIGLIO DI AURORA

Anche la compagna di Elly Schlein ha l'armocromista...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA FIDANZATA DELLA LEADER DEL PD

Cecchi Paone litiga con il compagno a L'Isola dei Famosi: "Trovatene un'altro"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SUGLI SCREZI DI CECCHI PAONE CON IL COMPAGNO