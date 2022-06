Ultime notizie di gossip 29 giugno 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 29 giugno 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 29 giugno 2022 troviamo le confessioni di Gianluca Gori, in arte Drusilla Foer. Michelle Hunziker sfoggia un fisico da ragazzina durante le vacanze con il nuovo compagno mentre Britney Spears ha rischiato di finire accoltellata al suo stesso matrimonio dall'ex marito. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 29 giugno 2022:

Gianluca Grignani riparte con le prime tappe del suo "Living Rock and Roll Tour 2022" e annuncia: "Ho 3 dischi pronti"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU GIANLUCA GRIGNANI

Il nuovo look più trasgressivo e sexy di Chiara Ferragni piace ai comunicatori come Klaus Davi e Davide Ciliberti...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU CHIARA FERRAGNI

Clamoroso furto ai danni di Marco Verratti. Al calciatore del PSG, in vacanza a Ibiza nella villa di Ronaldo il Fenomeno, sono stati sottratti beni per oltre 3 milioni di euro...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA RAPINA A VERRATTI

"Drusilla Foer ha fatto innamorare molte persone, ma nessuna è stata ricambiata", dichiara l'attore Gianluca Gori che la interpreta...LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA DI DRUSILLA FOER

Hoara Borselli risponde all'ex compagna di scuola che l'accusava di aver mentito sul fatto di aver lavorato in un bar da ragazzina per sostenere la tesi che i giovani oggi non hanno voglia di mettersi in gioco: "Sei rimasta odiosa come a scuola"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL BISTICCIO TRA HOARA BORSELLI E L'EX COMPAGNA DI SCUOLA

Che rischio per Britney Spears. La cantante nei giorni scorsi si è sposata con Sam Asghari ma le nozze sono state interrotte dall'ex marito Jason Alexander. Oggi si scopre che l'intento dell'uomo era quella di ucciderla con un coltello...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL PRESUNTO TENTATIVO DI OMICIDIO DELL'EX MARITO DI BRITNEY SPEARS

Michelle Hunziker mostra un fisico da urlo paparazzata in vacanza con il nuovo compagno Giovanni Angiolini. Il lato B non è cambiato dalla famosa pubblicità di Roberta...GUARDA TUTTE LE IMMAGINI DI MICHELLE HUNZIKER