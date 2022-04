Brescia, maxi sequestro di tonno: "Pericoloso per la salute umana"

Brescia, sequestrato tonno in pessime condizioni igieniche ed in totale inosservanza delle regole di trasporto e conservazione

Un maxi sequestro di prodotti ittici potenzialmente pericoloso per la salute umana e destinato alla vendita è stato effettuato dalla Guardia di Finanza di Brescia. Nel corso di un controllo su strada una pattuglia delle fiamme gialle ha sequestrato tonni per un peso complessivo di oltre 1500 chilogrammi.

L'ingente quantità di pesce, che viaggiava in pessime condizioni igieniche ed in totale inosservanza delle regole di trasporto e conservazione poste a tutela della salute pubblica, è stata scoperta all'interno di un rimorchio di un autocarro. Più nel dettaglio, i prodotti ittici erano disposti alla rinfusa e direttamente a contatto con il pianale dell'autotreno, totalmente privi della prevista etichettatura a garanzia della prescritta tracciabilità e refrigerati unicamente con del ghiaccio in scaglie.

Accertata la provenienza dalla Sicilia e la successiva destinazione alla vendita ed al consumo alimentare del pescato, i militari delle Fiamme Gialle hanno dapprima sottoposto a sequestro il carico e quindi richiesto l'intervento di personale dell'ATS di Brescia - Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, il quale, dopo aver constatato la violazione dei Regolamenti europei sulla sicurezza e sull'igiene dei prodotti destinati all'alimentazione, ha disposto la distruzione del pesce in quanto privo dei requisiti per il consumo umano. Al trasportatore sono state contestate violazioni amministrative per circa 2mila e 500 euro

