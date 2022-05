"Campioni” di solidarietà, sondaggio: tonfo a sorpresa di Papa Francesco

“Premio Campione", sondaggio sul personaggio che aiuta di più il prossimo: tonfo di Papa Francesco. In flessione i Ferragnez, Draghi al 2%

Come tutti gli anni i sondaggi di Renato Mannheimer di Eumetra aprono a Palazzo Marino la manifestazione “Premio campione”, il riconoscimento istituito dai City Angels e consegnato ai personaggi che si sono distinti per solidarietà, legalità e civismo. Il quesito posto da Mannheimer è su chi sia il personaggio che aiuta di più il prossimo. In attesa di conoscere i vincitori del “Premio Campione” di quest’anno, affaritaliani.it è in grado di pubblicare la classifica del sondaggio.

I sondaggi di Renato Mannheimer - Eumetra



Tonfo di Papa Francesco che resta primo ma passa dal 38% al 15% delle risposte positive. Al secondo posto si confermano i Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) in flessione dal 5 al 4%. Segue all’1% il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte (era al 5% nel 2021). Il premier Mario Draghi, che non era in classifica lo scorso anno, registra il 2%.

Il direttore di affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, membro della giuria premierà l’ex magistrato di “Mani Pulite” Gherardo Colombo come “Campione per il soccorso” che insieme a Corrado Mandreoli, Cecilia Strada e altre personalità dell’ambito sociale ha dato vita a “Resq People”, organizzazione che con la sua nave salva vite nel Mediterraneo. Ma non è tutto, Colombo, da quando è in pensione gira tutte le scuole d’Italia per parlare di legalità e Costituzione.

