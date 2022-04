Carol Maltesi, l'omicidio dopo la chiamata con l'ex: "Vado a Verona"

Carol Maltesi, il movente dell'omicidio e la raccolta fondi

Davide Fontana ha ucciso Carol Maltesi per gelosia. La follia omicida è scattata dopo la chiamata di Carol con l’ex, papà di suo figlio, al termine della quale la giovane avrebbe deciso di trasferirsi a Verona per ricongiungersi con il bambino di sei anni. Da qui la paura di Fontana di non avere più il controllo su Carol, per la quale aveva lasciato la compagna, e la reazione violenta: l’uomo ha iniziato a colpirla con un martello fino alla morte.

Il tutto è avvenuto durante le riprese di un video hard che i due stavano girando nell’appartamento di Carol, la mattina dello scorso 10 gennaio. Lei era coperta in volto da un sacco e legata al palo di lap dance della camera da letto. Il pm di Busto Arsizio, Carlo Alberto Lafiandra, ha chiesto il rinnovo della custodia cautelare in carcere per Davide Fontana, che ha ucciso e fatto a pezzi Carol, per poi gettarne il corpo in un dirupo nelle valli bresciane. Intanto, continua la raccolta fondi iniziata dal rapper Shade e dagli amici di Carol in favore del figlio rimasto orfano. I soldi raccolti hanno superato la soglia dei 5.000 euro.

