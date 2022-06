Chi è Paola Turani? L'influencer bergamasca insidia il primato della Ferragni

Paola Turani, l'influencer bergamasca che mette in discussione i primati di Chiara Ferragni

Il mondo delle influencer pullula di new entries ma poche possono definirsi vere e proprie competitors di Chiara Ferragni, una di queste è Paola Turani. Il brand Ferragni è ormai consolidato da tempo. Lei è il simbolo della self made woman per eccellenza: nel 2009 crea il blog The Blond Salad, un anno dopo lancia la sua prima collezione di scarpe. Dal 2010 l’immagine della it girl cremonese è in rapida ascesa, tanto da renderla una figura di spicco nel mondo della moda e dei social. La scelta di condividere giorno per giorno la sua quotidianità le ha portato critiche e apprezzamenti: la Ferry ha scelto di presentarsi come moglie, madre e imprenditrice digitale senza rinunce.

La bergamasca Paola Turani non è da meno e prende terreno. Modella, concorrente a Miss Italia e influencer, la popolarità della Tury è in continua ascesa da anni, tanto da renderla una testimonial di punta per brand di spicco: da Morellato a Calzedonia. Sui social Paola mostra la sua vita senza filtri: dalle gioie, come la nascita del suo piccolo Enea, ai dolori, come il cancro all’utero di cui ha sofferto in passato. La recente gravidanza l’ha portata a mostrare con fierezza il suo corpo, tanto da diventare una vera e propria paladina della body positivity.

