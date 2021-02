Chiesa:Ruini, la confessione."Da prete mi innamorai. Ero attratto dalle donne"

Cardnal Camillo Ruini compie 90 anni. L'ex presidente dei vescovi, nonostante la veneranda età ha ancora una testa molto lucida e si lascia andare in un'intervista al Corriere della Sera a confessioni private, destinate a far scalpore. "Quando ero sacerdote - spiega Ruini - Sono stato attratto fortemente da alcune donne, ma ho sempre cercato di resistere e, pur soffrendo, ci sono riuscito, con l’aiuto decisivo del Signore. Non mi sono mai fidanzato. L’attrazione per le donne è inestirpabile nell’uomo e di per sé non è affatto un peccato".

«Il calo delle vocazioni - prosegue Ruini al Corriere - è un fatto gravissimo, che può avere effetti devastanti sul radicamento della fede nella popolazione. Però è un’illusione pensare di porvi rimedio abolendo la regola del celibato, o aprendo alle donne il sacerdozio: nelle Chiese protestanti ciò è praticato da molto tempo, e la situazione è peggiore della nostra. La via perché nascano vocazioni passa attraverso la preghiera e la cura pastorale dei giovani e delle famiglie, perché considerino la chiamata di un figlio al sacerdozio non una disgrazia ma un dono di Dio». La pedofilia non ha fatto molto male alla Chiesa? «La pedofilia ha danneggiato terribilmente la Chiesa. Sarebbe sbagliato però collegare la pedofilia al celibato. La pedofilia è diffusa soprattutto all’interno delle famiglie e tra gli uomini sposati».

Pure in Vaticano gli scandali, anche finanziari, non sono finiti. Come mai? «La Santa Sede sta cercando di farli finire. Ma una vittoria definitiva sul peccato, e in particolare sul grande male della corruzione, non è realizzabile in questo mondo, come ci ha detto chiaramente Gesù stesso». Conosce Draghi? Come giudica la svolta del suo governo? «Ho parlato con Draghi, se ben ricordo, una volta sola, parecchi anni fa. Ho di lui grande stima. Penso che la svolta del suo governo sia stata molto positiva per l’Italia e per il suo futuro ».