Chirurgia estetica, smascherata a Napoli un'altra estetista del filler abusivo

Chirurgia estetica abusiva, la denuncia di Luca Abete: "Il caso di Samantha Migliore non ha insegnato nulla"

Nonostante la tragica storia di Samantha Migliore, morta dopo un “ritocchino” al seno fatto in casa da una donna non qualificata, continuano le operazioni di chirurgia estetica abusiva. A Napoli, Luca Abete ha realizzato un servizio per Striscia la Notizia, con cui ha smascherato la “professoressa” del filler.

“Ci sono fiale da 1ml, da 1.5 e da 2, ma quelle da 2ml sono giganti: ti vengono le labbra a canotto. Il filler posso farlo anche sul sedere: costa dai 2.000 euro in su, dipende da quanto lo vuoi riempire…”, racconta la donna all’inviato Mediaset. Una pratica che potrebbe rivelarsi fatale se non realizzata da un chirurgo esperto, ma la cui pericolosità non è recepita dalla sedicente estetista: “Invece di pensare ai buchi che fanno sulle labbra a Napoli perché non vai a vedere i buchi che ci sono per le strade?”

