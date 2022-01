Como, coppia di anziani raggirata e derubata da finti agenti e tecnici

Albavilla, coppia di anziani raggirata e derubata da gruppo di delinquenti: si fingevano agenti e tecnici. Il decalogo del Codacons per mettersi al riparo dalle truffe

Cresce ogni giorno di più il numero di soggetti caduti vittima di truffe con danni da migliaia di euro. Nel mirino le persone più deboli, nella maggior parte dei casi gli anziani. Diverse e spesso fantasiose sono inoltre le modalità in cui queste si svolgono. Dopo il caso di alcuni giorni fa di un'anziana truffata per 5 anni da una romena 49enne, l'ennesimo raggiro riguarda una coppia di ottantenni che ricevono una visita in casa di tre persone. Due di queste, rispettivamente vestite da agente della Polizia Locale e da addetto dell’ azienda che gestisce il servizio idrico, dicono ai malcapitati di dover fare controlli a causa della presenza di una fuga di gas nell’ acquedotto che avrebbe potuto generare un’esplosione.

Confusi e spaventati, i due anziani avrebbero seguito le indicazioni prelevando tutto ciò che avevano in casa e riponendolo in una apposita borsa indicata dai truffatori, che poco dopo si sarebbero dileguati tramite un escamotage portando con sé la refurtiva. La stima del furto ammonta a circa 25 mila euro.

Da qui l'allarme lanciato dal Codancons, che ha anche diffuso un decalogo per aiutare i consumatori a proteggersi. Il presidente nazionale dell’associazione Codacons Lombardia, Marco Maria Donzelli: “Moltiplicate le truffe ai soggetti più deboli, occorre prestare la massima attenzione. Non esitate a contattarci se avete il timore di essere incappati in qualche truffa”.

Truffe, il decalogo per i consumatori

1- Non aprite mai la porta di casa a nessuno senza aver prima accertato l'identità della persona in questione. Soprattutto quando questa si dimostra essere molto insistente.

2- Non aprite mai a persone che dicono di venire per conto della vostra società del gas, della luce o telefonica. Le società in questione non mandano porta a porta i propri rappresentanti se non su appuntamento.

3- Non date retta a nessuno per strada che cerchi di darvi dei consigli sul vostro denaro, spesso è una scusa per cercare un contatto.

4- Attenzione quando si utilizza il bancomat o la carta di credito, anche per i prelievi, fate massima attenzione che non vi sia nessuno nelle vicinanze.

5- Se andate a ritirare la pensione o del denaro fatevi accompagnare o comunque non fermatevi a parlare con sconosciuti.

6- Diffidate di tutti coloro che vi propongono facili guadagni o occasioni uniche e irripetibili.

7- Non fornite mai informazioni personali, come numero di telefono, dati di carte di credito o bancomat ecc.

8- Non prendete appuntamento a casa vostra con qualcuno che vi ha fermato per strada o contattato telefonicamente.

9- Non cliccate su alcun link all'interno di messaggi, SMS, whatsapp o e-mail spesso si tratta di truffe.

10- Non parlate al telefono se non conoscete esattamente l'identità della persona dall'altra parte.

LEGGI ANCHE