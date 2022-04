Dramma lago Braies, "il piccolo è rimasto mezz'ora in acqua. Era freddissimo"

Dramma lago Braies, "l'ho preso in braccio, la sua temperatura era 26°"

Dal paradiso all'inferno. Sfiorata la tragedia sulle rive dello spettacolare lago di Braies, la località immersa sulle Dolomiti e nota per l'acqua color smeraldo che attrae migliaia di turisti. Fra Pasqua e Pasquetta lo strato di ghiaccio si è rotto sotto i piedi degli imprudenti turisti. Il bilancio - si legge sul Corriere della Sera - è di 14 persone finite nell’acqua gelida: 2-3 gradi. Ieri è toccato a una giovane coppia residente nel milanese, con un bambino di appena 4 mesi. Si erano messi a camminare sul ghiaccio fino a una cinquantina di metri dalla riva e, d’improvviso, tutti dentro. A tentare di soccorrerli un albanese di 44 anni che ha visto la scena, cadendo a sua volta nell’acqua. Mezz’ora di paura. Con l’elisoccorso della provincia a tentare il recupero dall’alto e i Vigili del fuoco da terra. Sono stati salvati ma erano in condizioni di grave ipotermia. Tutti in ospedale. Il piccolo in Rianimazione a Innsbruck, in Austria, dove sono specializzati in questi interventi. È grave ma non rischia la vita.

Peter Hellweger era lì, sulla riva del lago. Vicecomandante provinciale dei Vigili del fuoco residente in zona, Hellweger guidava l’intervento da terra con una squadra di pompieri. Mentre quelli dell’elisoccorso cercavano di recuperare dall’alto le persone finite nel lago, fra i pezzi di ghiaccio. "C’erano - spiega al Corriere - la madre e il padre del bambino, una quarta persona che ha tentato di soccorrerli e anche quello dell’equipaggio che si è calato col verricello ed è entrato in acqua. Credo fosse il tecnico, anche lui ha avuto dei problemi e poi è andato in ospedale. Quando l’ho preso in braccio era freddissimo, aveva gli occhi aperti ma sembrava non sentire nulla: povero bambino, è stato in acqua mezz’ora, acqua gelida, due tre gradi. Lui sveva 26 di temperatura corporea, bassissima, speriamo che se la cavi".

Leggi anche: