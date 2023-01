Evento più unico che raro a Napoli, mamma e figlia partoriscono insieme

La storia di Mara e Paola, Futura e Giovanni saranno uniti per sempre

All'ospedale Cardarelli di Napoli è successo un fatto che ha quasi dell'incredibile. Nello stesso reparto, mamma e figlia a distanza di poche ore hanno partorito. Si tratta della straordinaria storia di Mara e Paola, 35 e 20 anni. Futura e Giovanni - si legge sul Corriere della Sera - sono zia e nipote. ma li unisce la singolare storia delle loro madri che li hanno messi al mondo quasi contemporaneamente. Pareti colorate e l’atmosfera tipica di quei reparti dove la maggior parte delle pazienti va per un motivo bello e non per una malattia. In una delle stanze a due letti si respira addirittura aria di famiglia, perché Mara e Paola sono riuscite a farsi ricoverare insieme. Hanno vissuto questo evento con entusiasmo, e a rendere tutto più gioioso ci sono le condizioni dei due neonati, tre chili e ottocento il maschio, tre e quattrocento la femminuccia.



I medici - prosegue il Corriere - sono decisamente soddisfatti sia delle condizioni dei piccoli, venuti entrambi alla luce con parto naturale, sia di quelle delle due mamme. "È andato tutto nel migliore dei modi — riferiscono le donne — e adesso quello che ci preme di più è tornare a casa con i nostri bambini. Non vediamo l’ora». Non ci sarà da aspettare molto, anzi, da quanto fa sapere l’ospedale, già domani o giovedì potrebbero essere dimesse. Quando le infermiere le hanno portato i bambini per la poppata o semplicemente per farli stare accanto alle madri, era come se stessero tutti a casa. Inevitabilmente è Mara, che è diventata nonna a 35 anni, quella che si muove con più naturalezza e maggiore padronanza della situazione. "Quando è nata Paola avevo appena quindici anni, adesso per noi la felicità è doppia".