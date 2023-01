"Facevo la chemio con il boss, mi mandava messaggini". La donna è sotto choc

Arresto Matteo Messina Denaro: "In estate con le braccia coperte"

Il super latitante della mafia è stato preso. Matteo Messina Denaro, l'ultimo capo di Cosa Nostra ha finito la sua fuga, durata 30 anni, proprio nella sua terra, è stato arrestato a Palermo. Il blitz è scattato ieri alle 8.20 di ieri mattina, nella clinica La Maddalena, quando i computer della struttura hanno registrato l’ingresso di Andrea Bonafede, nato a Campobello di Mazara il 23 ottobre 1963, arrivato - si legge sul Corriere della Sera - per sottoporsi alla visita di controllo e al trattamento chemioterapico prenotato lo scorso giovedì. Il sospetto che dietro quel nome si celasse il ricercato numero 1 di Cosa nostra era maturato da qualche mese, tramutandosi nel corso delle indagini in una convinzione via via più fondata. Ma la certezza poteva arrivare solo con il contatto diretto, e quindi la cattura. "Faceva la chemio con me ogni lunedì. Stavamo anche nella stessa stanza, era una persona gentile, molto gentile".

Lo racconta - riporta il Corriere - una donna che spiega di aver condiviso le sedute di chemioterapia con Matteo Messina Denaro all’interno della clinica privata «La Maddalena» di Palermo in cui ieri mattina il boss mafioso è stato catturato dai carabinieri del Ros. "Ci sono anche mie amiche che hanno il suo numero di telefono. Lui mandava messaggi a tutti — sono le parole pronunciate dalla paziente —. Ha scambiato messaggi con una mia amica fino a questa mattina. Lei è ora sotto choc a casa». Quel che emerge dalla testimonianza della signora è uno scenario di normali confidenze e preoccupazioni scambiate giorno dopo giorno tra quei malati di tumore in cura a «La Maddalena». "Ho fatto terapia da maggio a novembre. Abbiamo fatto la terapia insieme per tutta l’estate e lui veniva anche con la camicia a maniche lunghe".