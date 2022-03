Ferrara, sparatoria in centro: ferisce un dipendente del comune e scappa

Sparatoria a Ferrara, un dipendente comunale è rimasto gravemente ferito in piazzetta Schiatti

È di un ferito il bilancio di una sparatoria che si è verificata questa mattina attorno alle 11 in piazzetta Schiatti a Ferrara, in pieno centro storico. Un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale S.Anna. Secondo quanto appreso, ci sarebbe stata una colluttazione culminata con l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco.

L'autore è poi scappato, ed è al momento ricercato, armato e a piede libero. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche carabinieri e polizia.

"Sono in costante contatto con le forze dell'ordine, che ringrazio, e con la struttura sanitaria per gli aggiornamenti relativi alle condizioni della persona colpita, dipendente del Comune, a cui va il nostro pensiero". Lo comunica il sindaco Alan Fabbri dopo la sparatoria in piazzetta Schiatti.



