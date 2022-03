Fiume Po, ai guai si aggiunge anche la siccità. "Peggior crisi ultimi 30 anni"

Fiume Po, non c'è più acqua. "Mai visto un livello così basso"

Non bastasse la tremenda guerra in Ucraina e la crisi del gas, in seguito all'innalzamento dei prezzi e alle sanzioni inflitte a Putin, ecco che l'Italia deve fronteggiare un altro grosso problema: la peggior crisi del Po degli ultimi 30 anni. Allarme siccità. "Abbiamo - spiega alla Stampa Andrea Gavazzoli, responsabile delle relazioni Istituzionali dell’autorità di bacino del fiume Po - meno 34% sulle portate mensili di gennaio e febbraio. A Pontelagoscuro siamo oltre -40%, cioè quasi alla soglia di allerta. Ma è la sezione di Piacenza a essere quella con i valori più negativi. La catena di approvvigionamento è unica. Come è unica la sorte di questa immensa pianura. Senza la neve sulle montagne, senza la pioggia e senza la nebbia, senza l’umidità, il fiume si svuota e la terra inaridisce".

"Indubbiamente - spiega alla Stampa a Simone Calatroni, che gestisce il rimessaggio - il livello idrometrico è cambiato, c’è meno acqua. Ma la domanda è questa: cosa è stato fatto negli ultimi cinquant’anni? Il fiume sembra non interessare a nessuno, non ci sono punti di attracco. Non c’è cura. Non ci sono progetti. Ogni sforzo viene punito, invece che incoraggiato. Faccio un esempio: qui davanti si trattava di sostituire un tetto di amianto con un tetto di pannelli fotovoltaici. Il progetto è stato bloccato perché c’era un nido di pipistrelli. Tutte le storie del Po sono così. Nessuno riesce a prendersene cura".

