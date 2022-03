Guerra Ucraina, negli Usa addio al Moscow Mule: diventa Kiev Mule

Guerra Russia-Ucraina, negli Usa i drink cambiano nome in segno di protesta contro l'invasione dell'Ucraina

L'ennesimo segnale di protesta contro l'invasione russa dell'Ucraina coinvolge barman e barwoman statunitensi. Nelle scorse ore diversi cocktail nei bar americani hanno cambiato nome. Il Moscow Mule è diventato il Kiev Mule o il Snake Island Mule, in riferimento all'isola ucraina.

La Caipiroska, conosciuta anche come Caipivodka, si trasforma in Caipi Island, mentre i cocktail White Russian e Black Russian diventano White Ukrainian e Black Ukrainian.

Il cambio di nomi si allinea con la spinta a boicottare i prodotti russi, in primis la vodka. Una mossa che, secondo gli osservatori, non ha un impatto forte sull'economia russa ma ha un valore simbolico importante perché punta a infliggere un duro colpo all'identità russa.

Gesti concreti stanno arrivando da più parti in questa direzione, riporta il Washington Post. La "Total Wine and More", società che gestisce più di 200 negozi in 27 stati americani, ha dichiarato di aver rimosso tutti i prodotti di fabbricazione russa dai suoi scaffali. Mentre nei giorni scorsi i Governatori repubblicani Mike De Wine, dell'Ohio, Spencer J. Cox, Utah e Chris Sununu, New Hampshire, hanno emesso ordini che limitano la vendita di alcune vodka russe nei loro stati.

Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha chiesto all'associazione statale di ristoranti e rivenditori, di rimuovere volontariamente i prodotti russi dai loro scaffali. Mentre nello stato del Maine il governatore, Janet Mills, ha invitato le agenzie statali a rimuovere dal listino la vodka di fabbricazione russa, ed ha chiesto che "i rivenditori si uniscano a noi in questo segno simbolico ma chiaro, del fatto che il Maine è con l'Ucraina".

