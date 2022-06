Justin Bieber, tour annullato: “La mia malattia sta peggiorando”

A causa del peggioramento della sua malattia, Justin Bieber annulla le date del tour

La pop star americana, Justin Bieber era attesa a Toronto per un concerto, ma la sua malattia sta peggiorando e i medici gli hanno consigliato di annullare il tour. Così, il cantante dalla sua pagina Instagram annuncia e annulla non solo tutte le date, ma per un po’ di tempo sarà fuori dai riflettori.

Justin Bieber da tempo combatte contro la malattia di Lyme. Nel lungo post l'artista scrive: “Ho fatto in modo che tutto andasse per il meglio, ma la mia malattia sta peggiorando e devo spostare le date perché così mi dicono i medici. Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale“.

E ancora: “Queste cose saranno spiegate ulteriormente in una serie di documentari che metterò su YouTube a breve. Potrete apprendere tutto quello che sto combattendo e superando. Sono stati due anni difficili, ma sto avendo il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia finora incurabile“.

Poi si rivolge ai fan per la mancata presenza al concerto di Toronto: “Vi amo, mi prenderò un periodo di riposo e poi tornerò più in forma di prima”.

