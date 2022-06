Napoli, appartamento negato perché lesbiche: “Affitto solo agli etero”

Napoli, niente appartamento perché sono lesbiche: “Al massimo ospito coppie eterosessuali”

Rita, studentessa 28enne di Benevento, non vedeva l’ora di trasferirsi con la sua fidanzata nel centro di Napoli. La coppia, dopo aver trovato la casa perfetta, si è messa subito in contatto con la proprietaria quando, all’improvviso, è arrivata la risposta raggelante: “Non ho nulla contro ma al massimo ospito coppie eterosessuali”.

Rita fortemente delusa dal rifiuto, ha contattato l’associazione Antinoo Arcigay Napoli: “Mi sento davvero triste, arrabbiata, sconvolta dal fatto che una persona nel 2022 abbia il coraggio di scrivere palesemente che nel suo appartamento possono alloggiare solo eterosessuali: ma scherziamo? Non sono una stupida e sono sicura che c’è gente su gente che pensa queste cose ogni giorno, la questione sconvolgente è che questo malsano pensiero venga esplicitato come un commento qualsiasi”.

Daniela Lourdes Falanga, presidentessa di Antinoo Arcigay Napoli, ha così commentato l’accaduto: “Una riflessione profonda va fatta su quanto, in questi mesi, Napoli stia perdendo in ambito culturale e di accoglienza. Una metropoli che negli anni ha visto illuminare le battaglie per le libertà civili, sta adesso retrocedendo e sta paurosamente lasciano a chiunque il libero arbitrio del sano e dell’insano”.

Rapido il commento di Mariano Anniciello di Arci Mediterraneo: “Questa non è la Napoli che conosciamo, siamo accanto alle ragazze e ci rendiamo disponibili ad aiutare loro e chiunque è vittima dell'ignoranza e dell'intolleranza”.

