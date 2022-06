Padova, la 18enne pakistana scomparsa. Molte le similitudini con il caso Saman

Padova, 18enne scomparsa: rifiutava il matrimonio combinato

Da ormai più di una settimana non si hanno notizie di una 18enne pakistana residente in provincia di Padova. Si tratta di Basma Afzaal e il suo caso ricorda molto da vicino quello di Saman, la giovane sparita nel nulla dopo il rifiuto ad un matrimonio combinato con un suo connazionale. Basma, - si legge sul Messaggero - residente con la famiglia a Galliera Veneta, sarebbe fuggita in Francia. È la pista che stanno approfondendo i carabinieri mentre la Procura di Padova ha aperto un fascicolo, al momento senza notizie di reato e senza indagati, per vederci chiaro sulla sparizione della studentessa. La ragazza si è allontanata da casa il 31 maggio, ha spento il telefono cellulare e si è resa irreperibile.

A raccontare della fuga di Basma ai militari - prosegue il Messaggero - sarebbero state le sue amiche. La diciottenne avrebbe scoperto di essere già destinata in sposa a un uomo, un altro cittadino pakistano, di cui non è per nulla innamorata. Inoltre, ancora secondo quanto dichiarato dalle sue amiche agli inquirenti, avrebbe conosciuto via chat un ragazzo di cui si è invaghita. Ed ecco la decisione di scappare di casa e di raggiungerlo in Francia. Una versione, ovviamente, tutta da verificare. Gli inquirenti intanto cercano di scavare nella vita di questa famiglia pakistana.

Leggi anche: