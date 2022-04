Pamela Andress, parla una paziente: "Vendeva il silicone a 700 euro al litro"

Muore dopo un intervento al seno, la finta estetista "vendeva il silicone a 700 euro al litro"

Magda, una donna trans che ha scelto di farsi operare da Pamela Andress, ha raccontato a Ore14 la sua esperienza. “Pamela vende il silicone al litro, una bottiglia costa 700 euro”. “So e sapevo – continua la testimone – che il silicone è vietato da vent’anni ma noi ragazze trans, pur di migliorarci, ci sottoponiamo a interventi rischiosi. Io sono stata malissimo: ho avuto le convulsioni e ho perso la sensibilità a una gamba”.

“Quando ho deciso di operarmi ho scelto Pamela perché economica, oltre ad essere disposta ad accettare pagamenti a rate”, spiega Magda. “Arrivata a casa sua – conferma la donna - mi ha fatta stendere su un lettino da estetista e mi ha iniettato litri di silicone, precedentemente versato in contenitori di alluminio”, ha aggiunto ai microfoni della trasmissione condotta da Milo Infante su Rai Due.

I risultati parziali dell’autopsia sul corpo di Samantha Migliore hanno rivelato un impressionante quantitativo di silicone diffuso in diverse parti del corpo. Il materiale sarebbe finito all’interno di un vaso sanguigno procurando alla vittima una morte rapida. La giovane donna, 35 anni e cinque figli, si era rivolta a Pamela Andress per un intervento al seno fatto in casa lo scorso giovedì 21 aprile.

