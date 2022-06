Punti da siringhe tra la folla. Nuova psicosi di massa, sostanze tossiche

Iniezioni improvvise ai concerti. Nausea, segni rossi e lividi sul corpo

Una nuova moda molto pericolosa si sta diffondendo tra i giovani. Gli episodi più frequenti avvengono in Francia, ma il fenomeno potrebbe essere anche più diffuso. La sensazione di essere punti da un ago, poi la testa che gira, la nausea, e quel segno rosso sulla mano o sul braccio che trasforma - si legge sul Messaggero - la festa nel peggiore degli incubi, quello di qualcuno che nel buio inietta una sostanza tossica, un veleno, magari il GHB, la droga dello stupro, o addirittura l'Aids. Casi simili si ripetono però ormai da mesi e sono diffusi in tutta Europa, ma soprattutto Francia, Inghilterra e Belgio, con corse in ospedale, e attese angoscianti dei risultati delle analisi del sangue, delle urine, dei capelli.

La chiamano - prosegue il Messaggero - needle spiking, l'avvelenamento con l'ago, in Francia sono le piqures sauvages, iniezioni lampo fatte da uno sconosciuto che approfitta del buio di una festa o di un concerto. Fino a qualche settimana fa molti le ritenevano frutto di un'isteria collettiva. Poi hanno cominciato a muoversi i procuratori, aprendo inchieste. E ieri un altro passo verso la realtà di un fenomeno finora relegato alla voce mistero: un ragazzo di vent'anni è stato rinviato a giudizio a Tolone per "violenze aggravate dalla detenzione di un'arma (siringa) e dalla premeditazione".

