Rita Dalla Chiesa derubata da un ambulante mentre andava al cimitero

Rita Dalla Chiesa, derubata mentre andava al cimitero

Si è sfogata sui social Rita Dalla Chiesa, esprimendo tutta la sua rabbia e delusione, per essere stata vittima di un'aggressione, mentre si recava al cimitero a portare i fiori sulla tomba della cognata Emilia Castelli morta un anno fa.

Si leggono delusione, rabbia, incredulità e amarezza nello sfogo social della conduttrice che racconta come un venditore ambulante di rose abbia messo le mani nella sua borsa rubandole tutti i soldi.

"Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo, e mi ha rubato tutti i soldi… Non aggiungo altro" ha scritto la Dalla Chiesa su Twitter cercando, almeno, il conforto dei follower.

Molti le hanno dimostrato solidarietà, ma non sono mancati gli hater che l'hanno criticata per aver acquistato da un abusivo e non in un negozio regolare.

