Sale l'attesa per il film Elvis, è rock con i Maneskin

Al cinema sta per arrivare il film Elvis, nella colonna sonora ci sono i Maneskin

Mancano pochi giorni, il 22 giugno nelle sale cinematografiche arriva Elvis, il biopic diretto da Baz Luhrmann regista di Romeo+Juliet, di Moulin Rouge e Il Grande Gatsby e distribuito da Warner. Il modello e attore emergente Austin Butler, veste i panni della celebre rock star, mentre Tom Hanks quelli del suo manager.

Il film in anteprima mondiale è stato presentato al Festival del Cinema di Cannes. Per l'occasione hanno partecipato i Maneskin, la rock band italiana interpreta, alla loro maniera, la colonna sonora del film, l'iconica If I Can dream. Il fontman Damiano ha commentato: "Penso che qualsiasi artista contemporaneo sia influenzato da Elvis perché proprio l'idea di performer è nata con lui. Prima di lui, si stava fermi dietro l'asta del microfono. Ha veramente cambiato la storia della musica, penso che sia impossibile non essere influenzati da lui ".



Mentre, la bassista Victoria De Angelis ha aggiunto: "Siamo tutti cresciuti ascoltando Elvis. In più, penso anche che il modo in cui ha cambiato anche le regole dell'industria musicale all'epoca, facendo un tipo di musica completamente diverso da quello che magari andava o che veniva solitamente fatto, è stato proprio rivoluzionario. E' un messaggio artistico attuale ancora oggi: devi fare la musica che davvero ti rappresenta".

Il racconto va nell'arco temporale di 20 anni, dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di fama senza precedenti, mai nessuno prima di lui aveva determinato l'isteria ai concerti, uomo di spettacolo senza rivali, ineguagliato, in un'America di metà anni Cinquanta puritana, bigotta, razzista che stava perdendo l'innocenza.

