Saman Abbas, il video degli ultimi attimi prima della scomparsa

Saman Abbas, gli ultimi istanti prima di "essere consegnata allo zio"

Gli ultimi istanti della vita di Saman Abbas sono ritratti in un video diffuso dal Tgr Emilia-Romagna, risalente al 30 aprile 2021, il giorno in cui la ragazza è scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. La giovane è in compagnia dei genitori, sono passati dieci minuti dalla mezzanotte e la famiglia si dirige verso le serre. Saman ha indosso uno zaino bianco che pochi minuti dopo, quando i genitori rientrano in casa, è sulle spalle del padre.

Secondo la Procura di Reggio Emilia, i fotogrammi riprenderebbero per l’ultima volta Saman viva perché, dopo quel momento, i genitori l’avrebbero consegnata allo zio e ai cugini per ucciderla per aver rifiutato un matrimonio combinato. Il video arriva dal sistema di videosorveglianza all’ingresso della casa in cui viveva la famiglia di Saman Abbass, prima che i genitori scappassero in Pakistan. I genitori della giovane, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, ancora latitanti, sono stati accusati di omicidio. Come loro anche lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Il corpo della giovane non è ancora stato trovato.

