Samantha Migliore, cosa l'ha uccisa: "Enormi quantità di silicone nel sangue"

Samantha Migliore, rivelato il primo esito dell'autopsia: "Notevole quantitativo di silicone nel sangue"

“Un notevole quantitativo di silicone nel sangue”. Questo il primo esito dell’autopsia sul corpo di Samantha Migliore, morta a 35 anni il 21 aprile a Maranello, in provincia di Modena. La donna si era sottoposta a un trattamento estetico in casa, rivolgendosi a una 50enne di origine brasiliana, organizzatrice di eventi. Un trattamento, tra l’altro, pagato ben 1200 euro.

“Ritengo che con l’esame di oggi”, commenta l’avvocato Daniele Pizzi, che rappresenta il marito della 35enne e che ha nominato come consulente di parte il professor Arnaldo Migliorini, “si sia accertata la responsabilità della morte”. Ora le analisi proseguiranno e le conclusioni saranno depositate in 90 giorni. Dai primi esiti sembrerebbe che il silicone sia stato iniettato in un vaso sanguigno.

A fornire ulteriori dettagli, la ricostruzione del marito Antonio Bevilacqua. “Erano le tredici quando sono tornato. Mi sono messo a preparare il pranzo e mia moglie era chiusa in camera con questa signora. Sono andato a controllare. C’erano molte siringhe con il silicone infilate sotto al seno. Mi ha detto di non sentirsi bene. Ho cercato di convincerla a lasciare perdere, ma era contentissima e voleva andare avanti. Poi mi ha chiamato ancora. Ho chiesto che cosa le avesse dato e mi ha risposto che era un’anestesia. Mi è morta tra le braccia”.

