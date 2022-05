Svizzera, frana sul Grand Combin: morti due alpinisti

Diversi alpinisti sono stati travolti da un crollo di seracchi sul Grand Combin, in Svizzera. L'allarme è stato dato stamattina alle 6.20. I soccorritori sono subito intervenuti in forze con sette elicotteri di Air-Glaciers, Air-Zermatt e della Rega. Il crollo è avvenuto a 3400 metri in una zona chiamata "Plateau du Déjeuner". Sul posto si trovavano una quindicina di alpinisti. Due persone sono morte stamani sul Grand Combin, in Svizzera, dove un crollo di seracchi ha travolto una quindicina di alpinisti. Altre nove persone sono rimaste ferite. Lo ha indicato la polizia del Canton vallese.

