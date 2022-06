The Ferragnez, in arrivo la seconda stagione di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez, presto vedremo The Ferragnez 2

La coppia social italiana per eccelleza è quella The Ferragnez, formata dall'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Ogni giorno, dai loro profili social siamo costantemente aggiornati su cosa accade nelle loro vite dalle vacanze, ai look griffatissimi, alla vita con i loro bambni Leone e Vittoria e ai numerosi amici vip e non.

Soprattutto, dopo averci mostrato nella docu-serie targata Amazon Prime Video, The Ferragnez, incentrata su alcuni aspetti che i followers e fan non conoscevano deli due, a quanto pare sono in coros le riprese della seconda stagione. L’indiscrezione è trapelata da Dagospia e tutti i dettagli sono ancora top secret.

Gli eventi della prima serie, hanno riscosso un grande successo sulla celebre piattaforma streaming, coprivano il periodo tra dicembre 2020 e la primavera 2021, fermandosi con la nascita della secondogenita dei coniugi, la piccola Vittoria. Un altro elemento fondamentale al centro della narrazione è stato la terapia di coppia, che Chiara e Fedez hanno deciso di mostrare approfonditamente per normalizzare la pratica.

Cosa vedremo nellaseconda stagione? Sicuramente appena Chiara e Fedez saranno pronti realizzeranno i soliti video di suspance per spoilerare la nuova serie.

