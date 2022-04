Turismo, Garavaglia: "Voglia d'Italia pazzesca nel mondo. Effetto rimbalzo"

TURISMO. GAVARAGLIA: NEL MONDO VOGLIA DI ITALIA PAZZESCA. EFFETTO RIMBALZO SU MERCATI TRADIZIONALI E PIU’ ARRIVI DA USA

“C’è nel mondo una voglia di Italia pazzesca”. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, intervistato a “Sabato anch’io” su Rai Radio1 da Enrica Belli e Pablo Rojas, commenta così i dati su arrivi e prenotazioni per i prossimi mesi. “Dopo due anni di chiusura – spiega - ci sono tantissimi stranieri che hanno desiderio di venire in Italia per cui ci sarà un effetto rimbalzo sui mercati tradizionali, Francia, Germania, Spagna, ma anche soprattutto Stati Uniti e Nord America. Ci aspettiamo una buona estate, ma già adesso una bella primavera”.

Tra i “segnali positivi” Garavaglia include anche la partecipazione alle celebrazioni di questi giorni. “L’immagine più bella – sottolinea - è stata quella della via crucis del Papa con tantissime persone. Vale più quello di tantissime dichiarazioni e di tanti spot. L’Italia è riaperta, finalmente”.

CATASTO. GARAVAGLIA A SABATO ANCH’IO (RAI RADIO1): DRAGHI CREDIBILE, SI TROVERA’ SINTESI

Sul catasto di troverà una sintesi. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia intervenendo a “Sabato anch’io” su Rai Radio1 spiega: “La delega così come è scritta si presta a diverse interpretazioni. Basterebbe scrivere che la mappatura degli estimi catastali vale solo a fini statistici”. Una esplicitazione dunque, su cui la Lega ha avuto rassicurazioni dal presidente del Consiglio: "Draghi è credibile, se dice che nessuno pagherà più tasse significa questo”.

