Autogrill ancora in perdita, ma i top manager si danno le stock option

Autogrill, nuova perdita nel 2021 a 37,8 milioni. Oltre tre milioni per i piani di stock option dei top-manager

Nuovo bilancio in perdita nel 2021 per Autogrill ha registrato un risultato netto negativo per 37,8 milioni di euro. Rosso che si aggiunge alla perdita di 479,9 milioni del 2020. I ricavi sono pari a 2,6 miliardi di euro, in crescita del 30,9% sul 2020. La performance like for like vede una crescita del 39% sul 2020. L'Ebit underlying è negativo per 7 milioni di euro, contro -515,8 milioni nel 2020.

Come spiegato in una nota, la variazione del risultato netto è dovuta principalmente alle seguenti voci: piani di stock option pari a -3,1 milioni (+0,5 milioni nel 2020), plusvalenze al netto di costi di negoziazione pari a -129,5 milioni nel 2021 (19,2 milioni nel 2020), make-whole al netto dei derivati pari a -17,7 milioni nel 2021 (non presenti nel 2020), costi di efficientamento pari a -0,7 milioni nel 2021 (-15,5 milioni nel 2020) e un effetto fiscale pari a -40 milioni nel 2021 (1,6 milioni nel 2020).

Il miglioramento dei ricavi, invece, è trainato dalle iniziative implementate nel corso dell'anno, inclusi un migliore mix di prodotto, una maggiore efficienza operativa e la rinegoziazione degli affitti. Il Free Cash Flow è pari a 117 milioni di euro, a meno 500,9 milioni nel 2020, escludendo l'impatto delle operazioni non ricorrenti in Nord America, e' un dato ampiamente superiore alle previsioni iniziali grazie al continuo efficientamento dei costi, alla riduzione degli investimenti e al contributo positivo del capitale circolante netto. L'indebitamento finanziario netto escluse le attività e le passività per beni in leasing è pari a 197,4 milioni di euro al 31 dicembre 2021: 1.082,7 milioni al 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda l'inizio del 2022, la crescita dei ricavi è pari a circa il 100% a cambi costanti a fine febbraio 2022 da inizio anno rispetto allo stesso periodo del 2021; confrontati con i primi due mesi del 2019, i ricavi risultano in riduzione di circa il 30%.

“Alla luce dell'attuale situazione geopolitica e la conseguente incertezza economica, Autogrill si astiene momentaneamente dal fornire una guidance per il 2022'. E' quanto indicato in una nota del gruppo, nella quale si aggiunge che, 'nonostante l'irrilevante esposizione alla Russia, Autogrill sta monitorando attentamente gli sviluppi del conflitto in Ucraina e adattera' prontamente le proprie strategie di business e la valutazione dei rischi all'evolvere della situazione'. Confermati i target al 2024: con ricavi a 4,5 miliardi, un Ebit margin underlying a circa il 6%, superiore di circa 140 punti base rispetto al 2019, una incidenza degli investimenti sui ricavi tra il 4,8% e il 5,4% e un Free Cash Flow tra 130 e 160 milioni di euro.

Il cda non proporra' la distribuzione di dividendo. "Il 2021 e' stato un anno fondamentale nella nostra storia. Abbiamo notevolmente migliorato l'efficienza operativa e abbiamo dimostrato una capacita' di generazione di cassa superiore alle stesse attese che avevamo a inizio anno. Grazie anche al rafforzamento della nostra struttura patrimoniale, realizzato attraverso l'aumento di capitale e la valorizzazione delle attivita' autostradali negli Stati Uniti, siamo oggi nelle migliori condizioni per crescere sfruttando tutte le occasioni che la ripresa dei mercati ci offrira'', ha commentato Gianmario Tondato Da Ruos, ceo del gruppo.